Мэр Еревана призвал восстановить производственный потенциал административного района Шенгавит

Мэр Еревана Тарон Маргарян провел рабочее совещание с аппаратом административного района Шенгавит, в рамках которого руководитель административного района Армен Саргсян представил отчет работ за 2017-й и программы, намеченные на текущий год.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, представив осуществленные за прошедший год работы, Армен Саргсян отметил, что все программы были реализованы в сроки. В частности были проведены работы по благоустройству дворов и парков, сохранению жилищного фонда, капитальному ремонту образовательных и культурных учреждений, социальной помощи, а также озеленению и расширению системы орошения. Было также доложено, что успешно развивается сотрудничество с районами Арцаха, областями Армении и зарубежными городами-партнерами.

Представив намеченные на 2018 год программы, руководитель административного района Шенгавит отметил, что помимо работ, намеченных годовой программой, предпринимаются также активные шаги по развитию сотрудничества с частным сектором и повышению инвестиционной привлекательности.

В целом положительно оценивая проделанную работу, мэр Тарон Маргарян придал особую важность обеспечению эффективного развития производственного потенциала административного района.

«Мы должны восстановить производственный потенциал административного района Шенгавит, реализовывая программы, которые будут стимулировать инвесторов и обеспечат экономическую активность. Производственные участки административного района должны полноценно служить своей цели. Принимая во внимание объем проделанной нашей командой работ за последние годы, сегодня наши сограждане ожидают от нас большего, поскольку уже убедились в том, что для Еревана и уюта ереванцев наша команда может и сделает все возможное. Это очень высокая оценка, и мы обязаны оправдать ожидания наших сограждан. Я убежден, что ежедневной и преданной работой мы осуществим все те программы, которые обещали нашим согражданам», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Мэр Еревана привлек внимание аппарата также к созданию инфраструктур, направленных на развитие туризма.

«В ближайшие годы мы должны реализовать программы, которые будут направлены на развитие городского туризма. Ереван должен быть полностью раскрыт для туристов и жителей города. С этой точки зрения административный район Шенгавит имеет все возможности, учитывая, что именно здесь находятся заповедник Шенгавит и историческая местность Кармир Блур, которые свидетельствуют о многовековой истории Еревана», - отметил мэр.

Коснувшись вопроса разгрузки транспортных потоков в центре Еревана, мэр Тарон Маргарян придал важность реализации крупных программ по строительству дорог в районе Шенгавит, которе не только сыграют важную роль в разгрузке транспортного движения, но и будут выделяться своим качеством и современными решениями.