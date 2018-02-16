СМИ: задержанный год назад в Турции журналист Die Welt выпущен на свободу

Арестованный в Турции около года назад журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель выпущен на свободу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу само издание, в котором он работал.

Юджель был арестован в Турции в середине февраля 2017 года и помещен в одиночку. Ему вменялось в вину содействие террористическим организациям. Арест журналиста и ряда других граждан ФРГ в Турции стал причиной ухудшения отношений между Анкарой и Берлином.

В среду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил надежду, что журналист "в скором времени будет отпущен". Я считаю, что здесь в скором времени произойдет движение", - добавил премьер. Ситуация вокруг журналиста обсуждалась на переговорах канцлера Ангелы Меркель и Йылдырыма, которые прошли в четверг в Берлине.



