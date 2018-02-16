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Марсоход Opportunity отпразднует в субботу 5000 день работы на Марсе


Ровер-ветеран Opportunity отпразднует в субботу свой пятитысячный день работы на Марсе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает НАСА.

"Через пять тысяч дней после начала этой 90-дневной миссии, наш удивительный ровер продолжает удивлять нас и постоянно находит на поверхности Марса что-то новое. Этот юбилей станет очередной знаменательной датой в его истории жизни. С другой стороны, для нас, конечно же, важнее новые открытия, чем просто цифры", — заявил руководитель миссии Джон Каллас  из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Марсоход Opportunity, работающий на поверхности Марса уже 13 лет, Этот юбилей отпразднует самым будничным образом, продолжая двигаться в сторону долины Вилламетт и проводя геологические исследования.

 

 




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