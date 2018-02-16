Мини-дом для небольшой семьи: как выглядит творение жителя Беларуси

Белорусская семья с ребенком-школьником переехала в компактный сельский дом площадью всего 16 квадратных метров, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Одноэтажное жилище глава семьи Виктор Оскирко построил сам, потратив на материалы около 2000 долларов. Идею для проекта он подсмотрел у немецкого архитектора, который строит компактные дома для студентов, сообщает РИА Новости.

Дом имеет три уровня высоты, на которых удалось разместить спальню, гостиную, кухню и даже туалет, совмещенный с душевой. Правда, мыться хозяевам малогабаритки приходится сидя на унитазе.

Семья задумалась о собственном доме, устав платить деньги за аренду чужих квартир.