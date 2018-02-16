Forbes впервые признал Павла Дурова долларовым миллиардером

Журнал Forbes впервые назвал основателя мессенджера Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павла Дурова долларовым миллиардером, оценив его состояние в сумму не менее $1,7 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сам мессенджер издание оценивает минимум в $1 млрд, а его аудиторию - более чем в 100 млн человек. Количество пользователей Telegram в России, по данным самого Дурова, составляет около 10 млн человек.

Павел Дуров, который сейчас живет в Дубае (ОАЭ), впервые попал в рейтинг Forbes "200 богатейших бизнесменов России" в 2016 году, заняв в нем 135 место. Тогда его состояние оценивалось в $600 млн. В 2017 году Дуров поднялся в этом рейтинге на 100 место с состоянием в $950 млн.

Telegram - бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.



