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Зимбабве либерализует визовый режим с Арменией


Правительство Зимбабве либерализует визовый режим с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  NewsdzeZimbabwe.

Эта африканская страна предприняла подобный шаг в отношении 29 стран, в число которых вошла и Армения.

Начальник управления Государственной миграционной службы Зимбабве Клемент Масанго сказал, что таким образом страна надеется развить у себя туризм.


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