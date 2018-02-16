Правительство Зимбабве либерализует визовый режим с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета NewsdzeZimbabwe.

Эта африканская страна предприняла подобный шаг в отношении 29 стран, в число которых вошла и Армения.

Начальник управления Государственной миграционной службы Зимбабве Клемент Масанго сказал, что таким образом страна надеется развить у себя туризм.