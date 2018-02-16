Время в Ереване: 11:07:36,   16 Февраль

В России резко снизились цены на iPhone


Цены в России на смартфон iPhone 7 на 32 гигабайта снизились на 40 процентов с момента поступления в продажу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают эксперты Hi-Tech Mail.Ru.

В сентябре 2016 года, когда смартфон появился на полках в России, рекомендованная розничная цена составляла 56 900 рублей. Теперь средняя стоимость этой модели достигла психологической отметки в 35 тысяч рублей.

Ранее компания МТС сообщила, что продажи смартфонов по итогам 2017 года в натуральном выражении выросли на 6% по отношению к 2016 году и составили 28,4 миллиона аппаратов, что является рекордным показателем.

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации