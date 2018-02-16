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Ученые рассказали о связи роста со смертельно опасной болезнью


Люди с низким ростом в детстве подвержены большему риску инсульта во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об их работе пишет Science daily.

Генетики изучили данные о здоровье 300 тысяч детей в возрасте 7-13 лет, рожденных с 1930 по 1989 годы. Анализ показал, что люди, чей рост был меньше среднего показателя на 5-7 сантиметров, на 11% чаще страдали ишемическим инсультом во взрослом возрасте. Это заболевание выражается в нарушении кровообращения мозга с последующей гибелью мозговых клеток.

Исследователи отмечают, что рост человека определяется генетикой, а также такими факторами, как питание матери и ребенка, инфекциями и стрессом. Некоторые из них, считают ученые, влияют на риск возникновения инсульта.

 

 




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