Солнце, здоровая еда, приключения и первый христианский народ: туристический имидж Армении на целевых рынках

В мире, в основном, уже давно туристов не интересуют гладкие, заасфальтированные улицы и удобства. Туристы ищут приключений, их интересуют здоровая пища, солнце, тишина, чистый воздух – и все это вместе, сдобренное культурой и религиозной привлекательностью. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал директор Фонда развития туризма в Армении Ара Хзмалян, представляя работу, проводимую в целях увеличения туристического потока в Армению.

- Г-н Хзмалян, какие программы, в смысле увеличения числа рейсов и туристов в сторону Армении, запланированы на этот год?

- Есть простая логика – наличие прямых рейсов увеличивает число туристов. Росту числа туристов будет способствовать и либерализация визового режима с рядом стран. Однако прямые рейсы надо подкреплять маркетингом. Например, желательно иметь прямой рейс с Египтом – там есть миллионы христиан-коптов, которых может заинтересовать первый христианский народ в Армении.

Религиозный туризм может оказаться очень важным в случае с Ливаном. Наши представители будут работать как с Ливаном, так и с арабскими странами Персидского залива.

Когда мы говорим Россия, то представляем Москву и Санкт-Петербург, однако РФ – огромная страна, причем, ее Север считается самым платежеспособным регионом. Следовательно, надо вести работу и там.

- Вы плавно перешли ко второму вопросу. Какие конкретные мероприятия будут проводиться в основных целевых рынках – РФ, Иране, арабских и европейских странах, Китае?

- Главнейшая задача Фонда развития туризма – повысить узнаваемость Армении. Мы организуем выставки, с участием тематических экспозиций, затем – различные кампании, проведение дней Армении и пр. Периодически будут печататься материалы об Армении в известных иностранных изданиях. Стараемся привозить в Армению журналистов и блогеров.

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Интервью – Ани Назарян