Главы крупных британских компаний выдвинули предложение по "компромиссному" варианту Brexit, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Институт директоров (организация, объединяющая глав крупных компаний) сегодня предложил компромиссный вариант будущего торгового соглашения с ЕС, которое позволит существенно сократить торговые барьеры с ЕС, одновременно создавая для Великобритании возможность заключать торговые соглашения с другими странами", — говорится в заявлении института.

Главы компаний предложили правительству договориться с ЕС о "частичном таможенном союзе", который будет покрывать промышленные товары и прошедшие обработку сельскохозяйственные продукты.

"Это позволит поддержать конкурентоспособность некоторых ключевых для Британии промышленных сфер, одновременно давая возможность будущим правительствам выполнить обещание обеспечить независимую политику в сфере торговли ", — отмечается в сообщении.