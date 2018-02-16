Цены на билеты «Международных авиалиний Украины» для летающих в Армению и обратно будут значительно снижены. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет посол Армении в Украине Андраник Маргарян.

После долгих переговоров, Армения и Украина договорились снизить стоимость цен на авиабилеты для пассажиров Международных Авиалиний Украины.

«Дорогие друзья, очень хорошая новость! В результате упорных переговоров с Международными Авиалиниями Украины (МАУ) Мы пришли к взаимовыгодному соглашению об очень значительном снижении цен на авиабилеты, для прилетающих и вылетающих из Армении пассажиров МАУ, причём цены снижены по всем направлениям.

Хочу искренне поблагодарить руководство авиакомпании МАУ в лице президента компании Мирошникова Юрия Владимировича, вице президента по коммерции Сергея Фоменко и лично директора по продажам МАУ Антона Маттиса.

Сегодня вопрос решён! Остальные подробности сообщим дополнительно», - пишет посол Армении в Украине Андраник Манукян.