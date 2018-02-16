Авиакомпания «Победа» расширяет географию регулярных рейсов из аэропорта «Ширак» в Гюмри

Авиакомпания «Победа» получила разрешение от ГУГА РА на осуществление рейсов Санкт-Петербург-Гюмри-Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону-Гюмри-Ростов-на-Дону. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГУГА РА.

Рейсы Санкт-Петербург-Гюмри-Санкт-Петербург будут осуществляться с 18-го апреля по 27-е октября, дважды в неделю.

Рейсы Ростов-на-Дону-Гюмри-Ростов-на-Дону будут осуществляться с 25-го мая по 14-е сенября, дважды в неделю.

Рейсы Москва-Гюмри-Москва будут осуществляться 7 раз в неделю – как и прежде.