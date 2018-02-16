СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил, что раскаивается в содеянном

Андерс Беринг Брейвик, в 2011 году организовавший двойной теракт в Норвегии, впервые признался, что сожалеет о содеянном. Как сообщил в четверг вечером сайт норвежского издания Verdens Gang, об этом Брейвик заявил в письме, направленном в прошлом году администрации тюрьмы Шиен, где он содержится, а позднее в беседе с приглашенным к нему психиатром.

"Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось", - говорится в цитате из письма, которую приводит газета.

Террорист, добивающийся пересмотра своего дела в Европейском суде по правам человека, утверждает, что хочет начать новую жизнь, отказаться от нацистской идеологии и быть примерным заключенным. Не исключено, что с этим связано и его решение сменить имя - в июне прошлого года стало известно, что по документам Брейвика теперь официально зовут Фьотольф Хансен, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек.



