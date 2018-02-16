В Карабахе живут правильно воспитанные люди: российский режиссер делится впечатлениями

Главный редактор издания «Интересный мир» Игорь Ширяев уверен после своей поездки в Арцах, что НКР – одно из тех редких мест, где все настоящее. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Вернулись из Нагорного Карабаха. Результат поездки: около 200 Гб фото и видеоматериалов. Буду постепенно обрабатывать, писать статьи, делать публикации (преимущественно в "Интересном мире", но и в ФБ тоже немного). Сейчас нет сил даже посмотреть, что снял. Нужно просто выспаться. Поэтому пост без фото. Просто поделюсь впечатлением. Объехав очень много красивых и экзотичных мест на планете, я нахожу Карабах одним из немногих мест, которое я называю настоящим. Да есть горы выше, природа экзотичнее, а страны богаче. Но Карабах - настоящий! Что я вкладываю в это слово? Здесь живут правильно воспитанные люди, которые много пережили и, удивительным образом, стали от этого не хуже, а лучше, как люди. Они ничего ни у кого не просят. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое и дали спокойно жить на земле, которую они считают своей. И вот в этом я с ними абсолютно согласен. А еще нигде я не чувствую себя настолько свободным и одновременно в безопасности, как в Карабахе. Парадокс, учитывая драматическую историю и непростое настоящее этой страны, но факт.

Я очень благодарен людям, организовавшим мне эту поездку. Поименно не пишу осознанно. Многих я даже не знаю и, кроме того, я не уверен что эти люди хотят публичного упоминания своих имен, учитывая непростую политическую обстановку вокруг Карабаха. Но я очень благодарен. Благодаря этим людям, мы с моей любимой женщиной Ларисой Ширяевой встретили день влюбленных среди ослепительно белых снегов в высокогорном селение Тсар.

Ну, и маленькая минутка тщеславия. В Армении и Карабахе меня узнавали люди. Я их не знаю, а они меня знают. Говорят, что читают мои публикации, смотрят фотографии. Было очень приятно, что мой труд кому-то нужен», - пишет Игорь Ширяев.

Многие оставили под его записью комментарии, шутя, что ему следует избегать поездок в Беларусь, имея в виду инцидент с экстрадицией оттуда известного блогера Лапшина, который также оставил свой комментарий, написав с имитацией азербайджанского акцента, что Ширяеву грозит оказаться в «черном списке».