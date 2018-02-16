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Ара Баблоян предложил на вакантную должность члена КС кандидатуру Г.Товмасяна


Учитывая, что  7-я глава Конституции РА в редакции 2015 года обретает силу в день вступления в должность новоизбранного Президента Республики и до этого продолжают действовать соответствующие положения Конституции с изменениями 2005 года, согласно 83-й статье Конституции Председатель НС А.Баблоян на вакантную должность члена Конституционного Суда (КС) предложил Национальному Собранию кандидатуру Грайра Вардановича Товмасяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.


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