В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное по инициативе депутатов фракции «Елк»: Прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное по инициативе депутатов из фракции «Елк».

Как передает «Арменпресс», ранее сообщалось, что, по решению Председателя НС А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст.41 конституционного закона РА “Регламент НС”, по инициативе депутатов из фракции «Елк» НС Армении, 16 февраля, в 11:00 часов, созвано внеочередное заседание НС РА – по повестке инициатора.

К фракции «Елк» в этой инициативе присоединилась и фракция блока «Царукян».

Будут обсуждаться изменения в Налоговом кодексе, по которым фракция «Елк» предлагает вернуться к прежним акцизным сборам с бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, НДС на импорт, а также снизить подоходный налог.

На состоявшихся ранее обсуждениях в комиссиях инициатива фракции «Елк» была отвергнута.