Меркель призвала Турцию оставаться верной принципам правового государства

Во время берлинской встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подняла вопрос освобождения немецкого журналиста Дениза Юджеля, который находится в турецкой тюрьме уже более года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

После встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом канцлер Германии Ангела Меркель сказала в беседе с журналистами о том, что германо-турецкие отношения продолжают оставаться трудными. По ее убеждению, надо шаг за шагом преодолеть эти затруднения.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель призвала внимание к проблемам в правовых вопросах, которые имеются в Турции, отметив, что после провала попытки военного переворота Турция должна оставаться верной принципам правового государства, предпринимая умеренные действия.

По поводу либерализации визового режима с ЕС, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что им уже сообщили о предусловиях по этому вопросу.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым затронул вопросы борьбы Турции с курдскими силами (PKK, YPG, PYD), назвав эти структуры террористическими, и призвав Германию поддержать Турцию в этой борьбе.