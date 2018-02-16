СМИ: Дженнифер Энистон разводится с мужем

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная по роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004), и ее супруг, актер и сценарист Джастин Теру, объявили о разводе. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил портал TMZ.

"Мы лучшие друзья, которые решили, что их пути должны разойтись, но мы хотим продолжить нашу бережно хранимую дружбу", - цитирует портал заявление актеров. По данным издания, решение о разрыве пара приняла в конце 2017 года.

Актеры обручились в 2012 году - спустя семь лет после того, как Энистон развелась с американским актером Брэдом Питтом. Энистон и Теру поженились в 2015 году.





