В КНДР отмечают день рождения бывшего лидера Ким Чен Ира

КНДР отмечает государственный праздник День путеводной звезды — день рождения бывшего лидера Ким Чен Ира: нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын в ночь на пятницу посетил усыпальницу "Кымсусан" в Пхеньяне, чтобы поклониться и поднести цветы к памятнику своего отца, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын прибыл к усыпальнице "Кымсусан", в которой в нетленном виде покоятся его отец вместе с дедом — первым президентом КНДР Ким Ир Сеном, в полночь вместе с другими высокопоставленными политическими деятелями и представителями военных кругов.

Ким Чен Ир скончался в конце 2011 года, сейчас ему бы исполнилось 76 лет.