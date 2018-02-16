Армянская община должна провести выборы Константинопольского патриарха без какого- либо вмешательства: Гаро Пайлан

Единственный путь для разрешения кризиса, возникшего в вопросе выборов Константинопольского патриарха – проведение честного голосования и избрания таким образом 85-го патриарха. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал депутат турецкого Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлан, который призвал армянскую общину не терять надежды и не принимать того, что ей навязывают.

- Из-за письма губернской управы Стамбула выборы Константинопольского патриарха снова зашли в тупик. Государство вмешалось в дела армянской церкви. Каким вы видите решение этого вопроса?

- В демократических структурах кризисы разрешаются путем демократического выбора, голосования. В условиях этого кризиса именно таковым должно быть решение. Армянская община должна суметь организовать выборы Константинопольского патриарха без внешнего вмешательства, и все должны будут уважать результат, который покажет урна для голосования.

- Видите ли вы вину местоблюстителя патриарха – архиепископа Арама Атешяна, в том, что выборы дошли до такого состояния?

- Конечно. Он руководствовался собственными интересами, а не интересами общины. Он вошел в нечестную кооперацию с группировкой внутри государства, целью которой является навязать армянской общине своего ставленника. Таким образом, он пренебрег интересами общины и церковными традициями.

- В своем отказном письме избранный местоблюстителем престола архиепископ Гарегин Бекчян указал, что эта ситуация может стать причиной раскола в армянской общине. Разделяете ли вы такое мнение?

- Однозначно согласен. Внутри Турции царит хаос, это влияет и на армянскую общину. Все эти события расчленяют наши структуры.

- К чему вы призовете армянскую общину Стамбула?

- Призываю армянскую общину не терять надежды и не принимать того, что ей навязывают. Мы должны сконцентрироваться на выборах, на что мы имеем право – во имя уничтожения хаоса в духовной и мирской жизни. Надо достичь того, чтобы армянская община была сильной и правильно управляемой. Я повторяю на всех площадках, что эта цель соответствует и интересам Турции. Буду и дальше прилагать усилия в этом направлении. Призываю любого, кто чувствует себя ответственным в этом вопросе, отставить в сторону собственные интересы и присоединиться к этим усилиям.

Аракс Касьян

Офис губернатора Стамбула в конце концов откликнулся на письмо армянской стороны, посланное несколько месяцев назад в связи с выборами армянского патриарха, заявив, что не признает архиепископа Гарегина Бекчяна местоблюстителем патриарха, сообщает «Агос».

В письме, подписанном вице-губернатором Стамбула Исмаилом Гултекином, говорится, что армянский патриарх Стамбула Месроп Мутафян все еще жив, и поэтому нет никакой необходимости в избрании нового патриарха.

Офис губернатора Стамбула отмечает, что проблемы со здоровьем считаются недостаточными для того, чтобы объявить должность патриарха вакантной, поэтому архиепископ Арам Атешян продолжает свою должность патриархального викария, и все процессы, связанные с избранием Бекчяна в качестве местоблюстителя патриарха, признаны недействительными.

В письме указывается, что все решения, принятые архиепископом Бекчяном, также считаются недействительными.

Кроме того, известно, что канцелярия губернатора Стамбула пригласила лидеров армянской общины Турции на встречу, которая состоится 7 февраля. На встрече будет обсуждаться вопрос об избрании патриарха. В ней примет участие министр внутренних дел.

Позже стало известно, что Религиозный совет Константинопольский патриархии ААЦ принял решение о том, что архиепископ Арам Атешян продолжит служить наместником патриарха. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает армянская газета Стамбула «Жаманак».

В соответствии с письмом, полученным от министерства внутренних дел Турции относительно избирательного процесса патриархии, 9 февраля по приглашению председателя религиозного совета Саака Машаляна под руководством Атешяна состоялась встреча духовным отцов.

По данным газеты, избранный местоблюстителем патриарха архиепископ Гарегин Бекчян не принимал участия в собрании, так как ранее заявил Машаляну о своем намерении уйти в отставку.

Во время встречи было принято решение о необходимости соблюдения требований письма, направленного министерством внутренних дел. В частности, было решено вернуться к ситуации, которая предшествовала встрече религиозного совета 26 октября 2016 года, когда Месроп Мутафян по-прежнему считался патриархом. Кроме того, Арам Атешян продолжит свою деятельность в качестве местоблюстителя патриарха.

В ходе встречи священнослужители подчеркнули, что выборы Патриарха должны состояться в надлежащее время.

Позже архиепископ Гарегин Бекчян объявил о своем отказе от поста местоблюстителя и отъезде из Стамбула.