Рейтинг германских социал-демократов обновил антирекорд

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), показавшей на сентябрьских выборах в Бундестаг худший результат в послевоенной истории страны (20,5%), продолжает опускаться на фоне кадровых перестановок в партии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствует опубликованный в четверг опрос социологического института Infratest dimap, проведенный по заказу телеканала ARD.

Согласно исследованию, в данный момент СДПГ поддерживают всего 16% немцев. Показатели популярности старейшей партии страны упали на два процентных пункта с момента последнего опроса этого института, обнародованного две недели назад. В этот понедельник опрос института INSA, проведенный по заказу газеты Bild, выявил рейтинг поддержки СДПГ в 16,5%.

По результатам опроса Infratest dimap, рейтинги консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Левой партии не изменились - политические силы по-прежнему пользуются поддержкой 33% и 11% избирателей соответственно.

Опрос проводился с 13 по 15 февраля. В нем приняли участие около 1 тыс. граждан ФРГ.

Во вторник глава СДПГ Мартин Шульц заявил об уходе в отставку, а правление партии единогласно выдвинуло на эту должность руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Андреу Налес. На 22 апреля назначен внеочередной съезд СДПГ, который выберет ее нового лидера.



