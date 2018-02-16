В Германии стартовал международный кинофестиваль Берлинале

В Германии начался 68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале), он открылся показом мультфильма Уэса Андерсона "Остров собак", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По красной дорожке Берлинале Паласт - главной фестивальной площадки, где проходят основные премьерные показы, прошли члены жюри, почётные гости и участники смотра. Среди них были президент жюри режиссер, сценарист Том Тыквер, бельгийская актриса Сесиль де Франс; член Исполнительного Коммитета Международной Федерации Киноархивов Чема Прадо; продюсер, монтажер, актриса Адель Романски; композитор Рюити Сакамото; американский кинокритик Стефани Захарек.

На церемонию открытия фестиваля также были приглашены Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ министр Моника Грюттерс и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

Гостей у входа в Берлинале Паласт встречал директор фестиваля Дитер Косслик.

В мультфильме "Остров собак" рассказывается о 12-летнем Атари Кобаяши, опекуном которого является коррумпированный мэр Кобаяши. Последний принимает решение изгнать всех домашних собак города Мегасаки на отдаленный остров, состоящий из мусора. После этого Атари отправляется на остров, в поисках своего пса по имени Спотс. Там вместе со стаей дружелюбных дворняг он начнет борьбу с коррупцией и беззаконием, которое изменит судьбу всей Префектуры.

Героев озвучили Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Грета Гервиг, Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие.

В основном конкурсе фестиваля свои новые работы представят такие режиссеры как Стивен Содерберг, Лав Диас, известный своими многочасовыми киноработами, братья Нейтан и Дэвид Зеллнер, Бенуа Жако, Кристиан Петцольд, Филип Гренинг, Манс Манссон и Аксель Петерсен и другие.

Роли в картине исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный.