СМИ: Дамаск и курдские формирования договорились о вводе сирийской армии в Африн

Правительство Сирии и курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) достигли соглашения о размещении подразделений ВС республики в сирийском регионе Африн. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen.

По информации его источников, Дамаск договорился с СНС о вводе сирийских войск для отражения атаки со стороны Турции в районе Африна.

Официального комментария из Дамаска пока не поступало.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.