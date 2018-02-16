Время в Ереване: 11:07:36,   16 Февраль

Школьный стрелок из Флориды сознался в содеянном


Подозреваемый в нападении на учеников школы во Флориде с огнестрельным оружием 19-летний Николас Круз сознался в содеянном, говорится в отчете офиса шерифа округа Броуард. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг информагентство Associated Press.

В ходе допроса Круз сказал полиции , что "начал расстреливать школьников, которых он видел в коридорах и на территории школы". Он рассказал, что, когда те бросились бежать, решил "сбросить свою винтовку AR-15 и жилет", чтобы смешаться с толпой.

Суд оставил Круза под арестом без возможности освободиться под залог. Ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам.

Жертвами стрельбы, произошедшей в школе в среду, стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии, угрожающем жизни. Всего ранения получили 14 человек.

19-летний Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

 

 

 

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации