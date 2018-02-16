Привлекательность аэропорта «Ширак» с каждым годом растет: интервью губернатора области Ширак

Новые рабочие места, развитие туризма, градостроительные программы. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал губернатор области Ширак Артур Хачатрян.

-Г-н губернатор, каким был 2017 год для Ширака? Какие достижения вы выделите?

-2017 был годом работы и достижений. Вкратце, можно выделить небывало высокие показатели сбора доходов с общин, - было собрано свыше 389 млн драмов. было разработано и представлено в правительство Армении 15 инвестиционных программ. Из них финансировали 2 программы, ;причем одна – стоимостью 100 млн драмов, была самой дорогой из доныне финансированных. Речь идет о «Спортивно-культурном комплексе».

-Каковы приоритеты среди намеченных на 2018 год работ?

-Естественно, что ожидания на 2018-й год выше. Среди наших приоритетных программ – развитие туризма, провести как минимум 5 программ по развитию общин, увеличить сборы собственных доходов в общинах, увеличить долю платных услуг в общинных бюджетах, повысить качество и менеджмент в процессе обучения, стимулировать интенсивное сельское хозяйство, увеличить площади орошаемых земель и пр.

- Прошло 30 лет после землетрясения. Какие проблемы остаются нерешенными? Сколько еще семей ожидают получения жилья?

-Землетрясение сокрушило все возможности некогда промышленного города. Кроме необратимых человеческих потерь, был основательно утрачен жилой фонд. За эти десятилетия была проведена довольно серьезная работа, только в 2017 году квартиры получили 82 семьи. Пока еще остались без жилья 162 семьи в 12 сельских общинах. В очереди на жилье в Гюмри учтены 94 семьи.

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