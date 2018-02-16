Европейские индексы выросли - 15-02-18

МОСКВА, 16 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.06% и составил 12346.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.11% и составил 5222.52 пункта, британский FTSE вырос на 0.29% и составил 7234.81 пункта, российский MICEX вырос на 0.33% и составил 2265.45 пункта, а RTSI вырос на 2.09% и составил 1265.86 пункта.