МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели россиян при ударе сил США в Сирии

В МИД России уточнили информацию относительно возможной гибели россиян при ударе коалиции в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», по словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в результате налета могли погибнуть пять человек.

Сообщения СМИ о "сотнях погибших россиян" спикер МИД назвала "классической дезинформацией".

"Их не четыреста, не двести, не сто и не десять. <…> Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли они гражданами России или других стран", — отметила Захарова.

В ночь на восьмое февраля силы международной коалиции во главе с США ударили по сирийским ополченцам, проводившим операцию против "спящей" ячейки террористов. В альянсе заявили, что поводом для этого стала "неспровоцированная атака" на штаб Сирийских демократических сил.

В результате удара ранения получили 25 человек. Американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", включая граждан России. В Сирии действительно погиб один россиянин — активист незарегистрированной "Другой России" Кирилл Ананьев, который находился в стране в качестве добровольца. Эту информацию подтвердили в самой организации.

О российских же военных в контексте возможной гибели российских граждан при авиаударе речи не идет, подчеркнули в МИД.