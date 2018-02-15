Есть надежда, что нагорно-карабахский конфликт найдет свое решение: Мария Захарова

Россия надеется на решение нагорно-карабахского конфликта и активно участвует в реализации договоренностей сторон. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о перспективах урегулирования нагорно-карабахского конфликта после президентских выборов в этом году.

«Есть надежда, что этот конфликт найдет свое решение, и, как вы знаете, мы этому вопросу уделяем пристальное внимание, а самое главное - активно участвуем в работе по реализации всего того, что было намечено сторонами», - заявила Захарова.