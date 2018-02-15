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Новый президент ЮАР принял присягу


Вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса приведен к присяге в качестве нового президента страны, церемония транслировалась на местном телеканале News24.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», Рамапоса произнес клятву в присутствии членов парламента, верховного судьи Могоенга Могоенга, а также журналистов и иностранных гостей.

Он был избран новым президентом ЮАР несколькими часами ранее в ходе специального заседания парламента после отставки Джейкоба Зумы, о которой тот объявил в ночь на четверг.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.


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