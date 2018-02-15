Республиканская партия Армении желает присоединиться к Международному христианско-демократическому союзу. Как сообщает Арменпресс , об этом сообщил заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

«Я в Будапеште, где начался съезд Международного христианско-демократического союза (IDC-CDI). Республиканская партия Армении подала заявку на вступление в крупнейшую политическую семью мира и в качестве вице-председателя Республиканской партии, завтра я представлю РПА нашим международным партнерам», - написал Ашотян на своей странице в Facebook.