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Республиканская партия Армении желает присоединиться к Международному христианско-демократическому союзу


Республиканская партия Армении желает присоединиться к Международному христианско-демократическому союзу. Как сообщает Арменпресс , об этом сообщил заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

«Я в Будапеште, где начался съезд Международного христианско-демократического союза (IDC-CDI). Республиканская партия Армении подала заявку на вступление в крупнейшую политическую семью мира и в качестве вице-председателя Республиканской партии, завтра я представлю РПА нашим международным партнерам», - написал Ашотян на своей странице в Facebook.




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