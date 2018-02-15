Премьер-министр Армении посетит Москву с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 16-17 февраля посетит Москву с рабочим визитом. Глава правительства проведет встречи с представителями ряда армянских и российских деловых кругов, с которыми будут обсуждаться текущие и перспективные программы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в рамках визита премьер-министр также примет участие в посвященном 25-летю «Газпрома» мероприятии.