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Премьер-министр Армении посетит Москву с рабочим визитом


Премьер-министр Армении Карен Карапетян 16-17 февраля посетит Москву с рабочим визитом. Глава правительства проведет встречи с представителями ряда армянских и российских деловых кругов, с которыми будут обсуждаться текущие и перспективные программы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в рамках визита премьер-министр также примет участие в посвященном 25-летю «Газпрома» мероприятии.




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