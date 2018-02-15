Найденные мертвыми под мостом Давташенa мать и дочь считались пропавшими без вести

Мать и дочь, тела которых были обнаружены 15 февраля под мостом Давташена, разыскивались полицией в качестве пропавших без вести. Как сообщила Арменпресс советник Следственного комитета Армении Сона Трузян, согласно предварительной версии, 37-летняя Г.А. со своей 9-летней дочерью бросилась с моста.

Ранее МЧС Армении сообщило, что под мостом Давиташена, в Разданом ущелье, были обнаружены тела Г.А. (1981 г.р.) и А.А. (2009 г.р.).