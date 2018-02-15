Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафозу на посту президента страны
Парламент Южной Африки поддержал кандидатуру председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамафозы на пост президента страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Ожидается, что уже в пятницу новый глава государства выступит с посланием к нации.
После объявления результатов голосования, ход которого транслировался, в частности, на Youtube, некоторые члены парламента начали аплодировать и танцевать.
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