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Модели Victoria's Secret снялись почти голыми


Модели Джорджия Фоулер и Виктория Ли приняли участие в фотосессии, посвящённой 20-летнему юбилею австралийской версии журнала Harper's Bazaar, передает Арменпресс.

Целиком праздничную фотосессию можно будет увидеть в мартовском выпуске Harper's Bazaar. Ну а пока сексуальные снимки модели выложили на своих страницах в Instagram, и собрали тысячи лайков и сотни комплиментов.

Напомним, что американская версия Harper’s Bazaar впервые увидела свет ещё в XIX веке.




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