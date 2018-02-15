Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-02-18

ЕРЕВАН, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 февраля, курс доллара США сократился на 0.31 драмa и составил 481.30 драм. Курс евро вырос на 5.92 драмa и составил 600.85 драм. Курс российского рубля вырос на 0.13 драмa и составил 8.50 драм. Курс британского фунта вырос на 8.43 драмa и составил 676.66 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 155.46 драмa и составила 20677.34 драм. Цена серебра сократилась на 0.55 драмa и составила 256.56 драм. Цена платины выросла на 36.77 драмa и составила 15040.88 драм.