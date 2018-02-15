Потенциальный кандидат в президенты от правящей Республиканской партии Армении Армен Саркисян встретился с представителями национальных меньшинств страны.

«Я попросил, чтобы эта встреча состоялась, потому что считаю, что это очень важно. Это важно для нации, которая имеет большую диаспору во всем мире. Я сам много лет прожил с семьей за пределами Армении, и я очень хорошо знаю, что община очень важна. Каждый из вас, независимо от этнической принадлежности и того, какой паспорт имеет в дополнение к армянскому, должен чувствовать себя полноправным гражданином Армении», - как сообщает Арменпресс, сказал Армен Саркисян членам Совета по координации деятельности национально-культурных организаций национальных меньшинств при администрации президента Армении.

По его словам, многонациональный город и многонациональная культура - большое богатство. Саркисян выразил надежду на то, что у него и в будущем будет возможность встретиться с представителями этнических меньшинств.

«Вы для меня являетесь моими соотечественниками, и независимо от того, буду я президентом или нет, я не думаю, что наши отношения закончится таким образом. Прежде мы не встречались в рамках этого совета, но я знал многих из вас, и некоторые из вас были моими друзьями на протяжении многих лет», - сказал он.