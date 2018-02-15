Названа лучшая актриса из лучших актрис

Кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, получивших «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». Из них он выбрал одну победительницу. Рейтинг опубликован на The Guardian, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил ее роль в фильме «Выбор Софи».

В список также вошли актрисы Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдормэнд («Фарго»).

Выбор читателей The Guardian не совпал с мнением Брэдшоу. Пользователи отдали предпочтение Фрэнсис Макдормэнд, которая получила «Оскар» за ленту «Фарго».

Ранее Брэдшоу составил рейтинг из лучших актрис-лауреатов «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана. Он выбрал таких артисток, как Хэтти Макдэниел, Глория Грэм, Клорис Личмен, Тильда Суинтон и Виола Дэвис.