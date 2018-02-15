Устроившему стрельбу в школе во Флориде предъявили обвинение в 17 убийствах

19-летнему Николасу Крузу, открывшему стрельбу по ученикам школы города Парклэнд в штате Флорида, предъявили обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг телеканал NBC News.

О предъявлении обвинений молодому человеку сообщили по итогам допроса. После этого Круза доставили в тюрьму округа Броуард.

Жертвами стрельбы, произошедшей в школе в среду, стали 17 человек. Ранения получили 14 человек, пятеро из них остаются в больнице в тяжелом состоянии, их жизни находятся под угрозой.