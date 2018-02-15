Правительство Армении наметит направления развития солнечной энергетики. Как передает «Арменпресс», правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания дало согласие на передачу Фонду возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении являющегося собственностью общины земельного участка площадью в 97.3709 га – в рамках сотрудничества государство-община-частный сектор. Участок расположен в общине Мец Масрик Гегаркуникской области Армении.

Как указывается, это вытекает из целей одобренной соответствующим решением правительства РА инвестиционной программы строительства солнечных фотовольтовых станций.

В результате будут уточнены условия тендера, проводимого с целью строительства солнечной фотовольтовой станции «Масрик-1» мощностью в 55 МВт на территории общины Мец Масрик, для участников конкурса будет определен статус земельного участка и пр.

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян доложил, что по поручению премьера проводятся также другие мероприятия с целью развития солнечной энергетики.

«Проводятся также предварительные расчеты и проектные работы в рамках строительства первой солнечной аккумулятивной электростанции, которые завершатся, скорее всего, к апрелю с.г. Данные мероприятия позволят очертить реальные ориентиры развития солнечной энергетики в Армении», – отметил министр.