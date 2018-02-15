В НАТО призвали Грецию и Турцию снизить напряженность в Эгейском море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грецию и Турцию продолжать диалог, чтобы избегать эскалации и снизить напряженность после инцидента в Эгейском море, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Комментируя ситуацию журналистам, Столтенберг заявил, что "обсудил этот вопрос на переговорах с греческим и с турецким министрами обороны во время министерской встречи".

По его словам, участников встречи "проинформировали об инциденте в восточной части Эгейского моря с участием судов береговой охраны".

"Я приветствую факт того, что оба премьер-министра общались по телефону, я призываю их поддерживать прямой контакт, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, снизить напряженность и избежать эскалации", — заявил Столтенберг.

Он отметил, что "Турция, и Греция – ценные союзники по НАТО". "Мы хотим сделать все возможное, чтобы избежать настоящих проблем и эскалации конфликта и напряженности между двумя странами", — сказал генсек НАТО.