Мэттис: США готовы к размещению долгосрочных миссий для борьбы с ИГ в Ираке и Сирии
Соединенные Штаты готовы к размещению на краткосрочной и долгосрочной основе военных миссий в Ираке и Сирии.
Об этом заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на пресс-конференции по итогам Совета министров обороны стран НАТО, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Хотя 98% территорий, находившихся под контролем ИГ в Сирии освобождены, борьба еще не окончена. И мы остаемся привержены размещению кратко- и долгосрочных миссий", - сказал он.
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