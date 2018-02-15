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Мэттис: США готовы к размещению долгосрочных миссий для борьбы с ИГ в Ираке и Сирии


Соединенные Штаты готовы к размещению на краткосрочной и долгосрочной основе военных миссий в Ираке и Сирии.

Об этом заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на пресс-конференции по итогам Совета министров обороны стран НАТО, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Хотя 98% территорий, находившихся под контролем ИГ в Сирии освобождены, борьба еще не окончена. И мы остаемся привержены размещению кратко- и долгосрочных миссий", - сказал он.


 




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