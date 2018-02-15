McDonald's уберет чизбургеры из детского меню

Американская McDonald's Corp, которой принадлежит одна из крупнейших в мире сетей заведений быстрого питания, приняла решение убрать чизбургеры из детского меню Happy Meal, чтобы сделать его более здоровым и сбалансированным, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как говорится в сообщении компании, изменения начнутся с США уже в 2018 году, а до конца 2022 года они будут реализованы в 120 странах.

С июня текущего года все варианты детского меню США будут соответствовать новым, менее вредным для здоровья параметрам: калорийность не выше 600 ккал, содержание добавленного сахара и насыщенных жиров - не более 10% в каждом случае.

Сеть McDonald's объединяет свыше 37 тыс. ресторанов более чем в 100 странах и обслуживает свыше 70 млн клиентов каждый день.