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В одном из парков Еревана обнаружены 2 трупа /дополненное/


В МЧС Армении около 14:31 15-го февраля поступил сигнал о том, что под мостом в парке Арабкирского  района обнаружены два трупа. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали спасатели и боевой расчет МЧС Армении.

Выяснилось, что под Давиташенским мостом обнаружены тела Г., 1981 г.р., и А. А., 2009 г.р.

Пока других деталей не сообщают.


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