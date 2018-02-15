В одном из парков Еревана обнаружены 2 трупа /дополненное/

В МЧС Армении около 14:31 15-го февраля поступил сигнал о том, что под мостом в парке Арабкирского района обнаружены два трупа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали спасатели и боевой расчет МЧС Армении.

Выяснилось, что под Давиташенским мостом обнаружены тела Г., 1981 г.р., и А. А., 2009 г.р.

Пока других деталей не сообщают.