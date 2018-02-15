СМИ: в Пекине зафиксирован рекордный минимум выпадения стокообразующих осадков за 47 лет

Наиболее продолжительное за 47 лет отсутствие стокообразующих осадков зафиксировано в китайской столице. Как сообщило в четверг Центральное телевидение Китая, в Пекине не выпадали осадки от 0,1 мм и более на протяжении последних 115 дней подряд.

Как отмечают синоптики, прежний рекорд составлял 114 дней и длился с октября 1970 года по февраль 1971 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стокообразующие или эффективные осадки имеют важное значение для сельского хозяйства, так как это именно та часть влаги, которая не испаряется после выпадения, остается в почве и может использоваться растениями.

Нынешняя зима в Пекине выдалась относительно морозной - несколько раз холодный фронт окутывал китайскую столицу, однако из-за крайне низкой влажности воздуха снег не выпадал.