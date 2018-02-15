В 2017 году в Афганистане погибли более десяти тысяч мирных жителей

Более 10 тысяч гражданских лиц погибли или получили ранения в 2017 году в Афганистане, говорится в опубликованном в четверг ежегодном отчете Миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

По данным организации, в результате вооруженных конфликтов в стране 3438 человек погибли, еще 7015 получили ранения. В докладе отмечается, что общее число погибших или раненых гражданских в 2017 году на 6% ниже показателя 2016 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с тем в организации обратили внимание на высокую смертность в результате атак террористов-смертников и подрывов самодельных бомб. Согласно отчету, две трети гражданских лиц (65%) стали жертвами "антиправительственных элементов", в том числе группировок "Талибан" и ИГ . В результате операций правительственных сил погибли или были ранены 19% гражданских, 11% — в результате перекрестного огня боевиков и правительственных сил.

В отчете также отмечается, что в 2017 году в результате вооруженных конфликтов 359 женщин погибли, 865 пострадали, что на 5% больше, чем в 2016 году. Число погибших или раненых детей за год наоборот снизилось на 10%: 861 ребенок погиб, ранения получили еще 2318 детей.