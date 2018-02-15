Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

Сладкое развлечение: как в Японии купаются в горячем шоколаде


На День святого Валентина и на весь последующий месяц своим любимым в японском спа-центре в городе Хаконе можно подарить посещение термального источника, в котором купающихся поливают горячим шоколадом, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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