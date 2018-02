Британские букмекеры считают, что картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) имеет наибольшие шансы получить награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший фильм". Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют коэффициенты ставок на сайтах двух крупнейших букмекерских контор Великобритании Ladbrokes и William Hill.

Вероятность того, что картина с американкой Фрэнсис Макдорманд в главной роли удостоится престижной премии на запланированной на 18 февраля торжественной церемонии оценивается как 8:11. Если поставить один фунт на этот фильм, общий выигрыш составит всего 1,72 фунта, так как шансы на победу достигают 57%. Идущий на втором месте фильм "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо имеет коэффициент 2:1. Это означает, что выигрыш составит уже три фунта на каждый поставленный фунт (вероятность победы в категории 33%).

Шансы на то, что "бронзовую маску" получит военно-историческая драма "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана составляют 5:1 (вероятность 16%). Аутсайдеры в этой категории - фильмы "Темные времена" (Darkest Hour) режиссера Джо Райта и "Зови меня своим именем" (Call Me By Your Name) Луки Гуаданьино. Их шансы на победу составляют 7,6% и 5,8% соответственно.