Британские букмекеры назвали фильм "Три билборда..." главным фаворитом премии BAFTA
Британские букмекеры считают, что картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) имеет наибольшие шансы получить награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший фильм". Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют коэффициенты ставок на сайтах двух крупнейших букмекерских контор Великобритании Ladbrokes и William Hill.
Вероятность того, что картина с американкой Фрэнсис Макдорманд в главной роли удостоится престижной премии на запланированной на 18 февраля торжественной церемонии оценивается как 8:11. Если поставить один фунт на этот фильм, общий выигрыш составит всего 1,72 фунта, так как шансы на победу достигают 57%. Идущий на втором месте фильм "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо имеет коэффициент 2:1. Это означает, что выигрыш составит уже три фунта на каждый поставленный фунт (вероятность победы в категории 33%).
Шансы на то, что "бронзовую маску" получит военно-историческая драма "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана составляют 5:1 (вероятность 16%). Аутсайдеры в этой категории - фильмы "Темные времена" (Darkest Hour) режиссера Джо Райта и "Зови меня своим именем" (Call Me By Your Name) Луки Гуаданьино. Их шансы на победу составляют 7,6% и 5,8% соответственно.