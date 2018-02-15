Правительство Армении осуществит конкретные действия, чтобы улучшить показатели Армении в международных цифровых рейтингах

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

На заседании правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил важность работы комиссий в обеспечении адресности и справедливости проведения медико-социальной экспертизы.

Первое поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна на сегодняшнем заседании правительства касалось проблем сферы медико-социальной экспертизы.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что в процессе обеспечения адресности оказываемых в сфере соцзащиты услуг и справедливости важную роль играют комиссии, проводящие медико-социальную экспертизу.

По словам Карена Карапетяна, несмотря на принятые ранее меры, действующие ныне регулировки и эффективность деятельности указанных комиссий неудовлетворительны.

«В частности, в деятельности комиссий не сведено к минимуму воздействие субъективных факторов, не является простой и предсказуемой процедура оформления группы инвалидности», – указал глава правительства.

В этой связи премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру здравоохранения Левону Алтуняну и министру труда и социальных вопросов Артему Асатряну в месячный срок совместно разработать и в аппарат правительства республики представить предложения по качественному изменению сферы медико-социальной экспертизы.

«Эти вопросы обсуждались с министрами. План действий, который они предлагают, принципиально изменит качество в этой сфере. Так что, я уверен, что за месяц мы разработаем новые правила игры в этой сфере», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Показатели Армении в международных рейтингах диджитализации не являются удовлетворяющими, что обусловлено отсутствием механизмов обобщения статистических данных и мониторинга.Об этом были слова премьер-министра Армении Карена Карапетяна на сегодняшнем заседании правительства.

«Параллельно надо расширить рамки диджитализации государственных услуг физическим лицам, что упростит администрирование, укоротит сроки и уменьшит коррупционные риски»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

С учетом сказанного, он поручил руководителям исполнительных органов и директору фонда «Цифровая Армения» в 2-месячный срок инвентаризовать и разработать конкретные действия, направленные на улучшение показателей Армении в международных рейтингах; в месячный срок он поручил подвести итоги и зафиксировать круг государственных услуг физическим лицам, подлежаших диджитализации в первую очередь, и представить их в правительство Армении.

Министру транспорта, связи и информационных технологий Армении он поручил обеспечить процедуры, направленные на улучшение показателей Армении в международных рейтингах. На чальнику госстатслужбы было поручено в месячный срок с помощью применения цифровых инструментов и создания базы данных обеспечить сбор годовых статданных, и совместно с фондом «Цифровая Армения» представить предложения по осуществлению пилотного проекта программы e-Statistics.

«По этим рейтонгам мы нелогично отстаем: плохо не наше состояние, - мы попросту не представляем регулярную статистику»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Одно из поручений премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе сегодняшнего заседания правительства касалось мониторинга окружающей среды.

Премьер отметил, что министерством охраны природы в трехмесячном срезе представляются исследования – мониторинг окружающей среды, оценка параметров загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов, почвы и воды и пр. Об этом было сказано на заседании правительства Армении 15-го февраля.



Одновременно, как отметил Карен Карапетян, приведенные исследования не содержат анализа касательно причин зафиксированных проблем и их устранения, а действующим законодательством не установлены действенные механизмы по решению данных проблем.

Премьер поручил министру охраны природы Армении Арцвику Минасяну в месячный срок обеспечить проведение анализа выявленных в результате мониторинга проблем и возможных путей их решения, а также в аппарат правительства республики представить предложения касательно инструментария, обеспечивающего их реализацию.

Министру территориального управления и развития Давиду Локяну же поручено принять меры в направлении сокращения вывяленных в результате проводимого министерством охраны природы мониторинга проблем, улучшении экологической ситуации.

«Мы констатировали: есть общины, где по результатам мониторинга из года в год министерство охраны природы представляет одно и то же заключение. Однако из заключения непонятно, какие шаги должен предпринять руководитель общины. То есть фиксируем проблему, ничего не делаем для ее устранения, в следующий раз снова фиксируем эту проблему. Во избежание этого, г-н Минасян, четко формулируем действия», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Для строительства солнечной фотовольтовой станции в коммерческих масштабах «Масрик-1» в общине Масрик Гегаркуникской области Армении выделена территория в 97,4 гектара. Соответствующее решение принято на заседании Правительства 15 февраля. Проект решения представил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.

По его словам, земельный участок стоимостью в 73 млн. драмов будет подарен Министерству, а далее передан компании, выигравшей тендер на строительство фотовольтовой станции. «При этом компания выплатит кадастровую цену земельного участка общине на решение социальных задач», - добавил Манукян.

Установленная мощность станции составит 46 – 56 МВт. В данный момент выданы лицензии на строительство еще 11 солнечных электростанций по всей территории Армении. Общая мощность всех гелиостанций на территории Армении достигнет в ближайшие полтора года 75 МВт.

В Армении отныне будет продаваться исключительно прошедшая через скотобойни продукция животного происхождения. Соответствующее решение одобрено на заседании Правительства 15 февраля. Проект представил заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.

По его словам, необходимо создать в стране 40 – 70 скотобоен, чтобы полноценно организовать процесс забоя, и равномерно распределить скотобойни по территории республики. Процесс внедрения обязательного забоя скота будет проходить поэтапно, с определением сфер.

Срок выполнения требования по обязательной бойне скота в скотобойнях при продаже продуктов в рамках государственных закупок действует с 1 марта 2018 года, а при производстве мясной продукции (при применении сырья местного происхождения), экспорте продукции мясного происхождения, в столичных и областных заведениях общепита, пунктах продажи и реализации товаров – с 1 июля 2018 года.

В данный момент на территории страны действует 17 скотобоен. При этом 30 предпринимателей подали заявки на строительство скотобоен в Госслужбу безопасности пищевых продуктов (ГСБПП). Еще 7-ым выделили территории для строительства скотобоен в рамках консультационной программы Национального центра содействия малым и средним предприятиям.

Правительство Армении предлагает созвать еще одно внеочередное заседание НС Армении – после очередного заседания 27-го февраля. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 15-го февраля.

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян отметил, что в повестку внеочередного заседания НС Армении будут включены законопроекты, проистекающие из новой Конституции Армении.

Այլ որոշումներ

Список аэродромов совместного базирования гражданских и военных воздушных судов Армении пополнился военным аэропортом «Арзни». Соответствующее дополнение внесено в решение Правительства Армении от 26 августа 2004 года. Проект представил начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении Сергей Аветисян.

По его словам, в целях развития авиации общего назначения в Армении будут организованы частные коммерческие воздушные перевозки, а также созданы возможности для подготовки и переподготовки пилотов. «Возникает необходимость создания базового центра обслуживания воздушных судов. Для этого целесообразно использовать аэропорт «Арзни», который был выбран в ходе обсуждений между ГУГА и Управлением авиации Министерства обороны Армении», - отметил Аветисян.

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило приобретение Фондом "Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци" одной из ведущей столичных клиник – ЗАО "Институт хирургии Микаеляна".



В проекте решения отмечается, что в результате предварительных переговоров между университетом и клиникой планируется, что Фонд планирует приобрести 90,5% акций (152808 обычных акций, каждая номиналом в 1000 драмов) клиники за 2,5 млрд. драмов (около $5,2 млн.).



"Этот проект обусловлен развитием университета. Медуниверситет уже достиг определенных успехов. Сегодня каждый четвертый обучающийся там является иностранным гражданином, студенты приезжают из порядка 30 стран. Сейчас будет сформирован мощный клинический центр с новыми корпусами и общежитием", - сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.



Он отметил, что для этих целей будет предоставлен льготный кредит на 10 лет, с процентной ставкой 5.5% годовых.



"Погашение основной части суммы начнется через три года", - сказал Мкртчян.



В результате сделки принадлежащая компании территория в 32 тыс. кв.м с постройками перейдут в ведение университета, которые при реализации дополнительных инвестиций в $4 млн. позволит почти удвоить площади для образовательных, научных, клинических и других целей.



Как отмечается в проекте решения, фактически, осуществляя порядка 4,5-5 млрд. драмов капитальных вложений вуз получит производственные территории площадью в 59 тыс. кв.м.



Решение о покупке клиники было принято с учетом стратегии университета по росту показателей, в том числе за счет обучения иностранных студентов, увеличения зарплат профессорско-преподавательского состава (в 2,8 раза), наращивания прибыли от научной деятельности к 2022 году до 730 млн. драмов, а также включения вуза в список 100 лучших вузов мира, и позволит обеспечить их выполнение.



Для реализации необходимых инвестиций университет планирует привлечь кредитные ресурсы.



Как отмечается в обосновании к проекту решения правительства в случае успешного завершения сделки выручка университета в 2021-2022 гг. составит 26,6 млрд. драмов, против 12,2 млрд. драмов в 2016-2017 гг. Рост выручки в основном будет обеспечен за счет роста экспорта образовательных услуг почти в 5 раз – до 16 млрд. драмов в 2021-2022 гг., против 3 млрд. драмов в 2016-2017 гг.



ЗАО "Институт хирургии Микаеляна" был основан в 1974 году и является одним из крупнейших медицинских центров Армении.

Кроме того, на заседании правительства Армении 15-го февраля были приняты и другие решения и постановления.