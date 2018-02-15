Президент Франции и премьер-министр Канады подтвердили свое намерение посетить Армению

Окончательный состав участников саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване в октябре этого года, пока неизвестен. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

«Окончательный состав участников саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване в октябре этого года, пока неизвестен. Однако участие руководителей Франции и Канады уже подтверждено»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

Президент Армении Серж Саргсян, который находился с рабочим визитом во Франции, заявил в беседе с газетой L'Express о том, что проведение саммита Франкофонии в Ереване является самым крупным меропрятием, организуемым в Армении в истории развития армяно-французских отношений. Этим он особо оценил важность проведения саммита Франкофонии в Ереване.

«Мы сможем представить Армению всему миру, мы сделаем все возможное, чтобы саммит прошел удачно. Во время саммита Франкофонии в Ереване будут представители почти половины стран мира, причем, в основном, на уровне глав государств»,- сказал он, отвечая на вопрос, каково значение для Армении проведения саммита Франкофонии в Ереване.

Президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что в рамках саммита будет проведен и экономический форум, который призван объединить франкоговорящих предпринимателей во всем мире.