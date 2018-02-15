Фильм о героях войны планируют снять в Сирии при поддержке коллег из России

Сирийские кинематографисты планируют снять фильм о героях войны и рассчитывают на поддержку российских коллег в этом вопросе, как передает Арменпресс, об этом сообщила журналистам режиссер Сахир Сармени.

"Мы искренне благодарны российским военным за ту помощь, которую они оказали нашей армии в очистке Сирии от международного терроризма. Они настоящие герои. Сейчас у сценаристов масса идей на этот счет. Я уверена, что в ближайшее время мы приступим к созданию первой такой картины", - заявила она.

В Дамаске готовится к восстановлению крупнейшая в Сирии киностудия, учрежденная в 1990 году. Часть павильонов была разрушена террористами в ходе боев. Из-за международных санкций в съемочных павильонах давно не обновлялось оборудование.

Датой рождения сирийского кинематографа считается 1928 год, когда вышел фильм "Невиновный подсудимый".





